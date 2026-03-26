ユニチカは急反落している。同社は２５日の取引終了後、東京証券取引所からスタンダード市場への変更承認を受けたと発表した。パッシブ系資金による機械的な株式放出による需給悪化懸念が広がり、売りがかさんだようだ。２０２５年３月末時点でプライム市場の上場維持基準の一つである流通株式時価総額に適合していない状況にあり、同年６月１６日に適合に向けた計画書を提出。その後の施策により現時点ではプライム市場の