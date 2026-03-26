日本代表は25日、イギリス遠征2日目のトレーニングを行い、28日のスコットランド戦に向けたフォーメーション確認に着手した。先発組とみられるチームでは3-4-2-1のシャドーにMF佐野航大(NECナイメヘン)が入っており、A代表初先発の可能性が浮上。負傷者が相次ぐポジションでの生き残りに期待がかかる。22歳の佐野は今季、オランダのNECナイメヘンで全28試合に出場し、3ゴール7アシストを記録したMF。ボランチのポジションから