イクヨが大幅高で３連騰。同社は２５日の取引終了後、子会社のイクヨオートモーティブについて、米国資本市場における株式上場を視野に入れた準備を開始すると発表しており、材料視されたようだ。成長資金を獲得し、ＥＶや自動運転など次世代モビリティー領域での研究開発や事業投資を加速させ、企業価値の向上を図る。新規株式公開（ＩＰＯ）をはじめ特別買収目的会社（ＳＰＡＣ）との統合など、複数の選択肢