韓国発スキンケアブランド「ファミュ（FEMMUE）」が、目元用シートマスク「オーロラデューイーマスク アイパッチ（DR）」（2枚入×4セット、2530円）を数量限定で発売した。公式オンラインストア、楽天公式ストア、コスメキッチン全店などで取り扱っている。【画像をもっと見る】オーロラデューイーマスク アイパッチ（DR）は、繊細で疲れが表れやすい目元を考慮。エーデルワイス花エキスやカフェインなどの植物由来成分のほか