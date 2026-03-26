俳優の長澤まさみ（38）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。背中が開いたドレス姿を披露した。【写真】「凄く素敵デス」背中の開いたドレス姿を披露した長澤まさみ長澤は花の絵文字とともに写真を公開。背中が開いた衣装で振り向くようにカメラに視線を向けたショットを披露した。この投稿には「本当に綺麗すぎます」「凄く素敵デス」などのコメントが寄せられている。