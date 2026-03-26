送検のため、警視庁麻布署を出る村田晃大容疑者＝26日午前9時在日中国大使館（東京都港区）敷地内に入り込んだとして、建造物侵入容疑で逮捕された陸上自衛隊えびの駐屯地（宮崎県）所属の3等陸尉村田晃大容疑者（23）が、大使館周辺到着後に「侵入できそうな場所を探した」と説明していることが26日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁は容疑者を送検した。捜査関係者によると、容疑者は大使館に隣接する建物から、有刺鉄