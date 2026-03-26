中島健人が主演を務め、長濱ねるがヒロインを演じる映画『ラブ≠コメディ』の追加キャストとして、板谷由夏、塩野瑛久、本多力、光石研、財前直見の出演が発表された。【写真】中島健人×長濱ねる初共演！『ラブ≠コメディ』ティザービジュアル本作は、情熱を燃やす人たちの“胸アツ”お仕事エンターテイメント。監督は紙谷楓、脚本は大北はるかが手掛ける。主人公の神崎麗司は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブ