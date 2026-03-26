元ＴＢＳ人気女子アナの幼少期の秘蔵ショットが話題になっている。かつて「小林悠（はるか）」の名前でＴＢＳアナウンサーとして活躍したアンヌ遙香が自身の小学校の卒業式の様子をアップした。現在は北海道を拠点に活動するアンヌ。２５日にインスタグラムを更新し、「先日どさんこＷＥＥＫＥＮＤでご紹介した、私の卒業写真！！！小学校の卒業式です。独特のヘアスタイルは、母親が切ってくれていたものボーイッシュでし