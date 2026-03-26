◆園田競馬３日目（３月２６日）《小牧太》メインを制し５８勝。ハギノカノア（９Ｒ）に気合。「チャンス十分」（◎）。ミートザターゲット（６Ｒ）とヨシノリッキー（７Ｒ）は「展開が向いてほしい」（○）。ワンダーグァルネリ（３Ｒ）も「１４００メートル戦よりもう少し長い方がいいと思う」（○）《下原理》２勝追加で３４勝。ココロネ（１１Ｒ）に反撃ムード。「前走のスタートは決まった方。距離が短くなるのは