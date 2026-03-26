25日夜、名古屋市天白区の交差点で自転車とライトバンが衝突する事故があり、自転車に乗っていた22歳の女性が死亡しました。 警察によりますと、25日午後10時45分ごろ、天白区植田の信号のある交差点で、横断歩道を渡っていた自転車がライトバンにはねられました。 自転車に乗っていた会社員の篠田紗更さん(22)が意識不明の重体で病院に運ばれましたが、約2時間後に死亡が確認されました。 ライトバンを運転していた