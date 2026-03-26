◆センバツ第８日▽２回戦大垣日大―山梨学院（２６日・甲子園）３年ぶりのセンバツＶを狙う山梨学院は、投打の軸である最速１５２キロの二刀流・菰田陽生（３年）が左手首の骨折で先発を外れる状況で大垣日大（岐阜）戦に臨んだ。菰田は左手を固定した状態でベンチ入り。１点リードを許した５回１死一、二塁のピンチでは伝令係としてマウンドへ向かい、主将としてナインにメッセージを伝えた。その後、チームはこのピンチ