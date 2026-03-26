「ゲームチェンジャー」。元々はスポーツで使われていた言葉だが、ビジネスでは新しい視点や独自の技術、先見性などによって、既存の市場の状況を劇的に変える価値や可能性をもった製品やサービスや企業を指す。業界初の国家資格「眼鏡作製技能士」は眼鏡作りをどう変える？ 6千人余りの有資格者誕生近年、その象徴とされるのが中国のBYDだ。エンジン製造に課題のあった中国が、EV（電気自動車）で大躍進。欧州メーカーを圧倒し