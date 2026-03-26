国際エネルギー機関（IEA）が世界に石油消費の節約を訴える中、高市首相は「いつものペースで給油をお願い申し上げます」なんて悠長に呼びかけているが、果たして大丈夫なのか。米国とイスラエルのイラン攻撃に端を発した“原油争奪戦”に、政府は焦りを隠さない。【もっと読む】アラスカ産原油は「令和の石油危機」解消の切り札か？ 日本の増産協力にトランプ大統領ご満悦も拭えぬ不安◇◇◇原油調達の不安解消に