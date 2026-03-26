トーマス・ディナノ米国務次官（軍備管理・国際安全保障担当）が韓米首脳間で合意した韓国の原子力潜水艦建造について「米国政府内で広範囲な手続きが進行中であり、機関間の協力も活発に行われている」と明らかにした。ディナノ次官は25日（現地時間）、米連邦下院外交委員会の公聴会に出席し、韓国の原子力潜水艦建造に関連して進展した事項を知らせることが可能かという質問を受けると、「我々はかなり広範囲な手続きを踏んでい