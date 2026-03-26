吉本興業所属のお笑いコンビ、鬼越トマホークの金ちゃん（40）が26日、自身のXを更新。子役として出演していたドラマについて言及していた。金ちゃんは子役としてテレビドラマ「ぼくらの勇気未満都市」（日本テレビ）に出演した経験がある。TVer（ティーバー）で現在、同作が公開中。金ちゃんは「僕が子役の時出演していた僕らの勇気未満都市がTVerで観れる時代がきました」と前置きした上で「小6で100キロあったので僕らの勇気