25日夕方、三種町鵜川でビニールハウスの一部を焼く火事がありました。けがをした人はいませんでした。能代警察署の調べによりますと25日午後5時半ごろ、三種町鵜川字雛沢の農地にあるビニールハウスから出火しました。近くを通りかかった人が林の中から煙と炎が上がっているのを発見し、警察に通報しました。火は約2時間後に消し止められましたが、この火事でビニールハウス1棟の一部を焼きました。警察が出火