岡山市の公立学校の教職員人事異動がきょう（26日）、発表されました。異動者数は、小学校484人、中学校269人、義務教育学校10人、高等学校4人と計767人が対象となりました。 【名簿一覧掲載】岡山市教職員人事異動中学校校長・教頭・教諭など 退職者は98人、新規採用者は268人です。 【名簿一覧】岡山市教職員（中学校）「あの先生、どこじゃろ？」 退職者の内訳は校長25人（小学校11人、中学校14人）教頭1人（小学生