  2026年3月25日(水)、「インフロニアB.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026」が日環アリーナ栃木 (栃木県宇都宮市)で開幕した。初日は予選リーグが行われ、参加51チームが熱戦を繰り広げた。チームによって、初日、2日目の試合数が違うが、早々と2連勝し、決勝トーナメント進出に王手をかけたのがファイティングイーグルス名古屋 U15。FE名古屋 U15は本大会の初代王者（2017年）だが、最近で