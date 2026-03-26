せとうちジャーニーは、「せとうちサイクルステイズ広島宇品」を4月1日に開業する。建物は複合施設「アーバンサイクルパークス広島」内。客室はツインなど全123室を設ける。客室内には自転車を持ち込める。館内にはプロサイクルロードレースチーム「ヴィクトワール広島」が運営するバイクショップなどに加えて、サウナと水風呂を備えた大浴場「ナギ」を備えた。サウナは自動ロウリュウを導入し、シャワーヘッドとヘアドライヤーはR