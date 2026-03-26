山形県東根市で、24日に発生した山林火災は、今も鎮圧に至っていません。消防によりますと、きょうの現場付近では弱い雨が降っていて、今後は天候や延焼状況を確認し、消火活動の方針を決めるということです。 火災が起きているのは、山形空港の北東に位置する東根市大木沢の山林です。 消防によりますと、おとといの午後1時半すぎ、付近で農作業をしていた男性から「煙と炎が上がっている」と119番通報がありました。 きのうま