欧州の大舞台で、なでしこ戦士が輝きを放った。女子チャンピオンズリーグ（UWCL）は現地３月25日に各地で行なわれ、バイエルン女子は敵地でマンチェスター・ユナイテッド女子と対戦。打ち合いの末、３−２で勝利を収めた。この試合で決定的な仕事をやってのけたのが、谷川萌々子だ。なでしこジャパンの一員として女子アジアカップ優勝を成し遂げ、クラブに戻ったばかりの20歳MFは、60分から途中出場。すると２−２で迎えた85