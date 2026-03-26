日常生活や地図を眺めている時に見かける言葉の「共通パーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、幸運を呼ぶ暦の表現、不動産の用語、子どもたちの遊び場、人気の散策スポットとバラエティ豊かな4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□じつし□