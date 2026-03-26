元KAT-TUNの上田竜也さんは3月26日、自身のInstagramを更新。「大橋和也の倒し方」を公開し、ファンの間で大きな盛り上がりを見せています。【写真】上田竜也の大橋和也「倒し方」ショット「大橋和也の倒し方」を伝授上田さんはなにわ男子・大橋和也さんとのツーショット4枚と共に「大橋和也の倒し方」と題した投稿を公開。「1まずはあの伝説の自己紹介してよ！お願い！お願い！とひたすらへりくだります2大橋君の気分が