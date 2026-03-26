通行人の女性に性的暴行を加えたとして、警視庁に不同意性交容疑で逮捕されたＮＨＫ報道局スポーツ情報番組部のチーフディレクターの男性（５０）について、東京地検は２５日、不起訴とした。地検は「関係者のプライバシー保護のため、理由は明らかにできない」としている。