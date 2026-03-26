将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第7局は3月26日、挑戦者・永瀬拓矢九段（33）が前日に封じた58手目が開封され、午前9時すぎに藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）の手番で再開された。【中継】藤井王将VS永瀬九段 注目の最終局（生中継中）両者3勝3敗のタイで迎えたフルセットの最終局。一度はカド番にまで追い詰められた藤井王将が逆転で防衛5連覇を達成するのか、絶対王者を相手に