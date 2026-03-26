「ばけばけ」のモデル、ラフカディオ・ハーン（ヘルン）は小泉八雲となり、54歳のときに死去した。その影響を受けた詩人の萩原朔太郎が「小泉八雲の家庭生活室生犀星と佐藤春夫の二詩友を偲びつつ」（昭和16年）にその生前最後の日々を詳しく書いている――。※本稿は『ちくま日本文学036萩原朔太郎』（筑摩書房）の一部を再編集したものです。■ヘビやカエルを愛したハーンいわゆる『文明』を嫌ったヘルンは、反対にあらゆる