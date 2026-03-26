三井不動産は、2007年の開業から20周年を迎える「ららぽーと横浜」において、2026年春から2028年夏にかけて大規模リニューアルを実施する。「ららぽーと横浜」 2025年12月時点今回の大規模リニューアルでは、地域と共創する「ららぽーと横浜」らしい安心感を軸に、テナント構成の強化や施設環境の整備を段階的に進めていく。第一弾となる2026年春には、コストコ再販店の「ストックマート」、三笠会館の欧風カレー専門店「銀座 三笠