ブレンデッドスコッチウイスキー「シーバスリーガル」は3月24日、東京・銀座の「RAISE」で一夜限りのスペシャルイベントを開催した。これに合わせ、ブランドアンバサダーを務めるF1ドライバーのシャルル・ルクレールをはじめ、各界から豪華ゲストを招いたフォトコールがメディア向けに実施された。○赤西仁「意外と慎重。事務所を辞めたときも……」当日の会場には、パーティーのドレスコードである「Gold & Glamorous」に合わ