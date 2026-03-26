前回は、将来の自由や選択肢を広げるために、まずは現在のお金の「使い道」を3つに仕分けることを提案しました。ただ、お金の使い道を「すぐに使うお金」「数年以内に使うお金」「将来、使うお金」に仕分けようとしたものの、実際は「日々の生活で手一杯で、すぐに使うお金にしか回せていない」と気づいた人も多いのではないかと思います。そこで今回は、現在の自分だけでなく、将来の自分にもお金を回すことができるよう、「すぐ