桜の季節には定番のお花見デートですが、必ずしも女の子が誘いに乗ってくれるとは限らないようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたスゴレン独自の調査を参考に、「実はあまり行きたくない…お花見デートに気乗りしない理由」をご紹介します。【１】絶対に混むと分かっているところにわざわざ行きたくないから「交通機関も混雑するし、花見スポットも人が多くて歩きにくいし…」（20代女性）というように、多くの客