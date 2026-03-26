【資料】高知・早明浦ダム提供：水資源機構 国土交通省四国地方整備局によりますと、3月25日から徳島県の池田ダム上流域でまとまった雨が降り、26日午前9時時点の降雨量は28.8ミリとなっています。国や四国4県でつくる吉野川水系水利用連絡協議会は2月20日から香川用水への供給量を30％カットする第2次取水制限を行っていましたが、雨による池田ダムへの流入量の増加で、26日午前9時、一時的に取水制限を解除しました。