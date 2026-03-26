いきなりですが……便通を促進してくれる「ふわふわもちもちのパン」を知っていますか？ 混ぜるだけで簡単。おいしい上に、グルテンフリーなので小麦アレルギーの方も安心です！そこで今回は、毎日食べたい！ と言えるくらいおすすめの、簡単すぎる「ハニー腸活パン」をご紹介します。材料は4つだけ、分量も覚えやすいです。研究報告を基に効果もお伝えするので、ぜひ一度お試しくださいね！◆ハニー腸活パンが健康やダイエットも