毎日を心地よく、自分らしく過ごしたい女性に寄り添う新ブランド「U（ユー）」が誕生。“YOU＝あなた”を意味する名前には、変化するライフステージの中でも自分らしさを大切にしてほしいという想いが込められています。シンプルでヘルシーなデザインと快適な着心地を両立したアイテムは、日常をさりげなくアップデートしてくれる存在。今の気分にフィットする新しいインナーウェアに注目です♡