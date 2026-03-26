25日夕方、大仙市角間川町で原野火災がありました。けがをした人はいませんでした。大仙警察署の調べによりますと25日午後6時ごろ、大仙市角間川町字南沼ノ上の草地から出火しました。付近を通りかかった人が草地から炎と煙が出ているのを発見し、消防に通報しました。火は約40分後に消し止められ、けがをした人はいませんでした。警察が出火の原因や被害状況について詳しく調べています。