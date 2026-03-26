外観はノーマルだが中身は“ホンキ仕様”2026年1月開催のカスタムカーショー「東京オートサロン2026」や「大阪オートメッセ2026」に参考出品され、多くの話題を集めたダイハツ「ミライース tuned by D-SPORT Racing」が2026年3月19日に正式発表されました。果たしてどんなモデルとなっているのでしょうか。ミライース tuned by D-SPORT Racingは、ダイハツの軽乗用車の中でもっとも軽量な「ミライース」をベースに、通常モ