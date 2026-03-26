岡山市の公立学校の教職員人事異動がきょう（26日）発表されました。 【写真を見る】【岡山市教職員】人事異動2026速報「あの先生は、どこへ？」公立小中高校など教職員人事異動【高校/義務教育・名簿一覧掲載・検索】 異動数は、・小学校退職59人、転任247人、新任169人。・中学校退職37人、転任137人、新任95人。・高校退職1人、転任5人、新任4人。・義務教育学校退職1人、転任3人、新任0人。となっています。 岡山市