3月26日早朝、浜松市中央区で軽乗用車と道路を横断しようとしていた高齢男性がぶつかる事故があり、男性が意識不明の重体です。 26日午前5時半頃、浜松市中央区若林町で軽乗用車と道路を横断しようとしていた高齢男性がぶつかりました。 この事故で男性は意識不明の重体です。軽乗用車を運転していた同区の会社員の男性（64）に、けがはありませんでした。 警察に寄りますと、現場に横断歩道や信号はなく、警察が事故の詳しい経