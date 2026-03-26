＜丸山木材ホールディングス 110th Anniversary meet tree × KISS ON THE GREEN Cup 最終日（2日間競技）◇25日◇明智ゴルフ倶楽部ひるかわゴルフ場（岐阜）◇6,147ヤード・パー72＞ 「66」のラウンドでスタート時の6打差から追いついた星野瑠菜はプレーオフで敗れ、トータル6アンダーの2位に終わった。最終18番パー5をイーグルで締めくくるなど、上がり5ホールで5アンダー。ネクヒロ屈指の爆発力を見せつけた。【ど緊張して