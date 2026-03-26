鈴木京香主演のテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』（毎週木曜後9：00）に、内藤剛志が同局系『警視庁・捜査一課長』で長年演じてきた捜査一課長・大岩純一として登場することが決定した。【写真】『未解決の女』6年ぶりに出演する内藤剛志本作は、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係(文書解読係／通称：倉庫番)に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、自ら志願して係長とな