起承転結のつくりかた！読者が飽きない工夫 ストーリーの起承転結をつくる 読者を飽きさせないストーリーをつくるには、 起承転結を設定することが絶対の条件となります。 ストーリーの基本的な流れ 【起】ストーリーの導入部で、状況設定を伝える場面。読者を引き込むインパクトが重要となる。「承」に移る前には必ず事件が発生し、主人公の目的が提示される。（30ペ}