痩せるだけじゃなく健康にもなれる！食べないだけで様々な不調が改善する理由 “ほどほど” がニュートラルな体への近道 「長年、服用していた頭痛薬が必要なくなった」「ひざの痛みが消えた」「毎回、寝込むほどだった生理痛が軽くなって、動き回れるようになった」「血液検査の数値が主治医も驚くほど改善した」など、ダイエットが目的でずぼら断食に取り組んだ人たちから、健康やメンタルまで改善したという報告をたく