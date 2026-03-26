離婚時に残った住まいを財産分与する方法 財産分与の仕組みと手続き①不動産の財産分与 まずは評価額を出す 結婚後に夫婦が取得した不動産は、財産分与の対象となります。不動産は、 金額がはっきりしておらず、現金や預貯金のように簡単に分けることができません。そこで、評価額を算出してから、分けることになります。評価額は時期によって変動します。一般的には、財産分与をする時点での評価額を採用します。 [pi_jo