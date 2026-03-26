すぐ気が散ったり、ボーッとしたりする子の対応方法は？サポートの例をご紹介 すぐ気が散ったり、ボーッとしたりする 毎日の園生活で行う着替えや支度などが、なかなか自分で進められません。ぼんやりしていることが多く、ほかの子に後れを取ってしまう場面がよく見られます。 例えば、こんな状況 外遊びが終わった後、お着替えの時間になりました。Bちゃんは、自分の服が入ったカゴを手に持ったものの、