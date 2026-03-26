知っていると人生が好転するチャンスを掴める確率の求め方 確率の求め方 事象の起き方の合計数が「場合の数」 確率を求めるためには、確率の公式に当てはめる分母と分子の数を明らかにします。そのために必要な知識が、「場合の数」と呼ばれるものです。 場合の数とは、ある出来事の結果にどのような場合があるかを重複なく数え上げた、事象の起き方の合計数のことです。 たとえば、1つのサイコロを振ったときに出る目は全部