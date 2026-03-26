発達障害の原因は脳機能の違いによるもの？！ここからが「発達障害」という明確な境界は存在する？ 「定型発達」と「非定型発達」とは？ 発達障害は、先天的な脳機能の障害などが原因であることは、すでに説明した通りです。それでは、脳にどんな障害が起きてしまい、それがどんな問題を引き起こすのかを見ていきましょう。 先天的な脳機能の障害がない場合、人間の脳は成長に合わせてさまざまな機能がバランスよく発達します。