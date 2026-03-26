イラン議会「ホルムズ海峡通行料」法案を策定中、来週にも決定の見込み イラン議会は「ホルムズ海峡を通過する船舶の安全確保と引き換えに通行料を徴収する」法案を策定中。ファルス通信が報じている。 同法案は来週にも決定される見込み。ホルムズ海峡の安全保障を担っており、船舶や石油タンカーが通行料を支払うのは当然のことだ。