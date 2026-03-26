日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が２６日に放送され、総合司会の水卜麻美アナウンサーが影響を受けた人物を実名で挙げた。この日、２０２３年４月から木曜パーソナリティーを務めていた俳優の鈴木福が番組を卒業。鈴木が卒業前にやりたいこととして「水卜さん！教えてください」と題した企画が流された。水卜アナといえば１０年連続で「理想の上司ランキング（女性版）」で１位。そこで「仕