俳優・鈴木福が２６日、木曜パーソナリティーを務めた日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）を“卒業”した。番組最後でこれまで鈴木が取材してきた企業の社長らから惜別の言葉をおくられると、鈴木の頬には涙が伝った。「僕がこうなったらうれしいなと思っていたのが、この（取材した）企業に入りたいとか思ってくださる方がいてくれたらいいなと思っていた取材だったので、本当にそんな思いが届い