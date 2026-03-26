とろ〜りチーズがたまらない◎チキンカツ 毎日の食卓に使える鶏むね肉。炒めたり、揚げたり、レンチンしたりとさまざまな料理に使える万能食材です。今回は、子どもウケもバッチリの、鶏むね肉で作るメインおかず「鶏むねチーズカツ」の簡単献立をご紹介します。 鶏むねチーズカツ 外はカリカリ食感、中はしっとり。大葉のさわやかな風味＆とろ〜りチーズが美味！ サラダとスープは子どもに食べやすい野菜おかず メインには野