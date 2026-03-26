ＡＩ（人工知能）を活用して自律的に作業を行うロボットの開発・普及の促進に向け、政府が近くまとめるＡＩロボ分野の国家戦略「ＡＩロボティクス戦略」案が判明した。研究開発や人材育成を集中的に行う国際的な集積拠点を国内に整備することや、物流や介護、農業、災害対応、防衛など１６分野へのＡＩロボの導入を支援することを打ち出した。戦略案では、日本勢は自動車生産などに使う産業用ロボで７割の世界シェア（占有率）